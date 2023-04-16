İsmail Yüksek: 'Rakip oyuncu da faul yok dedi!'

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Ankaragücü maçı sonrası değerlendirme yaptı.



İsmail Yüksek yaptığı açıklamada, "Sarı kart gördüğüm pozisyonda ben önce topa dokundum. Rakip oyuncu da bana 'Önce topa dokundun, faul yoktu' dedi." ifadelerini kullandı.



Ayrıca, "Devre arasında koridorda hakemle konuştuğumuzda, yardımcının kendisine söylediğini söyledi. 'İsmail kusura bakma, görmedim ben' dedi. Ben de teşekkür ettim, 'olur böyle şeyler hocam' dedim. Beni biraz motive etti. Olur böyle hatalar. Hakemler de insan. Kırgın veya kızgın değilim. Biraz daha dikkatli olsalar iyi olur." açıklamasını yaptı.



Mücadeleyle ilgili konuşan İsmail, "Çok zor bir maçtı. Kader maçlarından biriydi. Son dakikaya kadar mücadele ettik ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Ankaragücü kalecisi de iyi bir maç çıkardı. Maç maç bakmamız lazım. Bunu unutup Başakşehir maçına odaklanacağız. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi son ana kadar desteklediler." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ