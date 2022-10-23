İsmail Yüksek maçı tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Başakşehir maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek maçı tamamlayamadı
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23 Ekim 2022 00:24
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Medipol Başakşehir karşısında maçı tamamlayamadı.

Gösterdiği mücadeleyle taktir toplayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 66. dakikada kulübeye dönerek değişiklik işareti yaptı ve kendisini yere bıraktı.

İsmail, müsabakanın 68. dakikasında yerini Willian Arao'ya bıraktı.

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