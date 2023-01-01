İsmail Yüksek maaşını 40'a katladı!

Bu sezon Fenerbahçe orta alanında büyük bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, yeni sözleşmesine kavuştu. Jorge Jesus ile birlikte çıkış yakalayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 23 yaşındaki futbolcu ile yönetim arasındaki görüşmeden anlaşma çıktı ve 2025'te bitecek olan kontratının 2027'ye kadar uzatılması için el sıkışıldı. İmza ile birlikte genç yıldızın kazancı da 40'a katlanacak. Şu anda yıllık 250 bin TL'ye oynayan İsmail'in ücretinin 10 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi.



AVRUPA'YA TRANSFER KAPISI AÇIK KALACAK



Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek için Avrupa kapısını kapatmıyor. Başkan Ali Koç, iyi bir teklif alması halinde genç yeteneğe gereken kolaylığın gösterileceğini bildirdi. Almanya'dan Bayer Leverkusen ile İtalya'dan Inter'in bir süredir İsmai'i takip ettirdiği biliniyor.



Bu sezon Fenerbahçe'de önce ön libero, ardından 8 numara mevkiinde başarılı olan İsmail Yüksek, hem F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un hem de A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un vazgeçemediği isim olmayı başardı. Bu sezon sarılacivertli forma ile ligde ve Avrupa'da 16 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, takımına büyük katkı verdi.





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