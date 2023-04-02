İsmail Yüksek: "Jorge Jesus'un olmaması etkiler"

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisi öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek: 'Jorge Jesus'un olmaması etkiler'
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02 Nisan 2023 19:46
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Derbiyle ilgili konuşan İsmail Yüksek "Taraftarımızı çok özledik. Güzel bir derbi akşamı olacağını umuyorum. Güzel bir derbi galibiyeti olacağını umuyorum. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ama biz de kendimize güveniyoruz. Taraftarımızın desteğiyle kazanacağız." dedi.

Cezalı olan Jorge Jesus'un kulübede olmaması hakkında da konuşan İsmail Yüksek "Jorge Jesus'un olmaması etkiler ama dışarıdan bizi destekleyeceğiniz de biliyoruz. Yardımcı antrenörümüz de çok deneyimli. Onun da katkıları olacaktır. Tek hedef galibiyet." ifadelerini kullandı.

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