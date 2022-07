İsmail Yüksek: 'Jesus benimle özel ilgileniyor'

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Mol Fehervar maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında süre alan İsmail, "Ben elimden gelen gayreti vermek istiyorum. Mücadele ediyorum. Bu formanın ağırlığını bilmek istiyorum. Kalmak istiyorum, gerçekten kalmak istiyorum. Yetkililer var, hocamız var, kararı verecek mercii onlar. Ben elimden gelen gayreti vermek, mücadele etmek, takıma katkı sağlamak istiyorum." açıklamasını yaptı.



"FORMANIN AĞIRLIĞINI BİLİYORUM"



Genç oyuncu, "Ben bu formanın ağırlığını biliyorum. Oynamak güzel, sahada olmak gurur verici. Her anın, her dakikanın zevkini yaşıyorum bu formayla." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe savunmasıyla ilgili görüşü sorulan İsmail, "Savunma dörtlüsü hız, kuvvet, çabukluk olarak ligin en iyi 4'lüsü. Buraya gelenler, gelmeyenler dahil. Bu ligin en iyi savunma hattı Fenerbahçe'de. Ben onlardan çok şey öğreniyorum. Çok iyi performans gösteriyorlar. Fenerbahçe'ye yakışır şekilde mücadele etmek istiyor herkes." cevabını verdi.



"HOCAMIZ BANA HEP 'BASKI YAP' DİYOR!"



Son 2 maçta süre alması ve Jesus'un sürekli onunla ilgilenmesi hakkında İsmail, "Hocamız bana sürekli 'Baskı yap' diyor. Dünya çapında bir teknik direktör, ekibi de dünya çapında. Çok sayıda kupa kazanmışlar. Bunun boş olmadığını herkes biliyor. Ondan çok şey öğrenmek istiyoruz, öğreniyoruz. Ondan çok şey öğreniyorum. Her şekilde ilgileniyor benle. Ben elimden geleni vererek gözüne girmeye çalışıyorum." açıklamasını yaptı.



"BEN FENERBAHÇELİYİM"



İsmail Yüksek, "Sakin kalmaya çalışıyorum ama sahaya adım attığım anda Fenerbahçe formasıyle, heyecanlanıyorum. Ben bu formanın hayaliyle büyüdüm. Ben bir Fenerbahçeliyim. Bu formanın hakkını vererek mücadele etmeye çalışıyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





