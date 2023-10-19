İsmail Yüksek iştah kabarttı!

Napoli ve Bayer Leverkusen'in gündeminde olan İsmail Yüksek, hedeflendiği gibi 10 milyon Euro'ya satılırsa eski kulübüne de 200 bin Euro pay verilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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İsmail Yüksek iştah kabarttı!
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19 Ekim 2023 08:28
Son güncelleme 19 Ekim 2023 08:34
2018'de amatörden Gölcükspor'a transfer olan ve 2 yılda gösterdiği müthiş çıkışla 2020'de Fenerbahçe'nin yolunu tutan İsmail Yüksek, Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu.

O dönem 500 bin TL'ye transfer olan 24 yaşındaki ön liberonun performansı, sözleşmesindeki özel maddeler nedeniyle eski kulübünün de iştahını kabarttı. Napoli ve Bayer Leverkusen scoutlarının haftalardır takip ettiği başarılı oyuncu için teklif gelmesi bekleniyor.

GÖLCÜKSPOR YÜZDE 2 PAY KAZANACAK

Sarı-lacivertlilerin 10 milyon Euro'dan daha aşağı bir rakama bırakmaya niyetli olmadığı İsmail'in satışı böyle bir fiyata gerçekleşirse, yapılan anlaşma gereği Gölcükspor'a yüzde 2 pay verilecek. 200 bin Euro kazanma ihtimali olan Gölcük cephesi, eski futbolcusuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.



İŞTE İSMAİL'İN SÖZLEŞME DETAYLARI

-500 bin lira bonservis

-Düzce Topuk Yaylası'nda iki yaz kampı.

-Milli Takım'da oynarsa bonus.

-Fenerbahçe'de sezon boyunca 20 maç oynarsa bonus.

-İsmail'in 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transferinden Gölcükspor'a yüzde 10 pay.

-İsmail Yüksek'in 2 milyon ile 7 milyon Euro arasındaki bonservis bedeli sonrasında transferinden Gölcükspor'a yüzde 5 pay.

-İsmail'in 7 milyon Euro ve üzerindeki bir bonservis bedeli ile transferinden Gölcükspor'a yüzde 2 pay. 

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