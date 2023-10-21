İsmail Yüksek'in talipleri artıyor

Fenerbahçe'de ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan İsmail Yüksek için son gelenler İngiliz ekipleri oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek'in talipleri artıyor
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21 Ekim 2023 11:25
Milli Takımdaki performansının ardından bir anda Avrupa devlerinin gözdesi haline gelen İsmail Yüksek'in talipleri artmaya devam ediyor.

İtalya'nın son şampiyonu Napoli ile Almanya devi Bayer Leverkusen'in ardından İngiliz ekipleri West Ham United ve Tottenham'da oyuncuyu radarına aldı.

Dört kulübün de 24 yaşındaki ön liberoyu ocak ayına kadar takip edeceği belirtildi.

14 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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