İsmail Yüksek: 'Hocama teşekkür ediyorum'

Hocama teşekkür ederim. Uzun süre sonra bana forma şansı verdi. İki haftadır da gayet sahada kendimi iyi hissediyorum. Tempoyu buluyorum yavaş yavaş. Ekstra özel çalışmalar da yapıyorum, sahada meyvesini veriyor. Sahaya döndüğüm için mutluyum. Stadımızda oynamayı özlemiştim." ifadelerini kullandı.



Sağ kanat bek oynamasına değinen İsmail, " Jorge Jesus iki sene önce beni bazen sağ bek oynatmıştı. Uzun bir aradan sonra ilk 11 olarak sahaya çıktım, Avrupa maçında, bugün de aynı mevkide devam ettim. Zor, alışık olduğum bir mevki değil ama görevim neyse onu yapmaya çalışıyorum. Umarım takım arkadaşlarıma yardımcı olabiliyorumdur." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe 'de İsmail Yüksek, 5-0 kazanılan Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Jose Mourinho'ya teşekkür eden İsmail Yüksek,