İsmail Yüksek: 'Heyecandan uyuyamıyorum'

Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki İsmail Yüksek, Fenerbahçe'ye transferi ilgili açıklamalar yaptı.



Gölcükspor'dan transfer edilen İsmail Yüksek, "Tuttuğum takıma (F.Bahçe) gitmek çok güzel bir duygu. Heyecandan uyuyamadığım geceler oluyor. Ancak şu an burada 6 maçım daha var. Öncelikle Gölcükspor'a odaklandım" diye konuştu.



ESKİ HOCASI NE DEDİ?



İsmail Yüksek'i Gölcükspor'daki antrenörü Ömer Faruk Uzuner anlattı.



Uzuner, " İsmail iki ayağını da çok iyi kullanabilen fuleli bir oyuncu. Savaşçı yanı Tuncay Şanlı'ya benziyor. Onu daha net anlatabilmem için örneklerle tarif etmem gerekirse sol ayağını Babel gibi kullanıyor. Topu gelişine kontrol etmeden yırtıcı vuruşlar yapıyor. Öyle ters çalımları var ki; ben onu Ortega'ya benzetiyorum hep. Yine örneklerle sıralamam gerekirse Ceyhun Eriş gibi her pozisyonda şut atmayı seviyor. Ama nokta bir taraf isterseniz ben İsmail Yüksek'i stil olarak bire bir Mert Hakan Yandaş'a benzetiyorum " dedi.



"ONA SAHİP ÇIKMALARI GEREKİYOR"



Fenerbahçe gibi bir takımda adaptasyon sürecinin çok önemli olduğunun altını çizen Uzuner, " Ona sahip çıkacak bir yönlendirici olması çok mühim. Bu konuda ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak gördüğüm Emre Belözoğlu'na çok güveniyorum. Onun sayesinde adaptasyon sürecini iyi geçer, ilk 25 kişilik kadroda tutunmayı başarırsa forma şansı bulacaktır " ifadelerini kullandı.



