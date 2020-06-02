'İsmail Yüksek, hasta Fenerbahçeli ve Kevin De Bruyne gibi'

Fenerbahçe'nin 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in transfer hikayesine Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar ulaştı. İsmail Yüksek'in doğuştan Fenerbahçeli olduğunu belirten Bozkurt "İsmail Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri neredeyse uyuyamıyor" dedi. İşte röportajdan bir bölüm..."İsmail'i isteyen takımlar vardı. Süper Lig'de 3-4 tane... Antalyaspor kulüple görüştü. Corona süreci girdi araya. Coronadan sonra ses seda çıkmadı. Fenerbahçe sürecini Erdinç Şehit'le beraber yönettik. Kendi oyuncusu gibi davrandı. İsmail çok yetenekli, karakterli, sahada ne yaptığını bilen. Daha iyi yerleri görebilecek olan bir oyuncu... Kendisine çok güveniyoruz. Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye gitmesi eleştirildi herkes şunu iyi bilsin yeni bir yıldız doğuyor."İsmail ilk başta Fenerbahçe hiç yokken, Süper Lig'e gidip iyi bir takımda oynamak istiyordu. Fenerbahçe'yi duyunca şaşırdı. Kendisi hasta Fenerbahçeli. İlk başta Fenerbahçe'ye gitmek uzak gibi geldi. Çok mutlu oldu. Büyük heyecan yaşadı. 1-2 gün kendine gelemedi. Hala garip hissediyor kendini. Formayı giymek için sabırsızlanıyor. En büyük hayali gerçekleşti. Tuttuğu takıma transfer olması kadar muhteşem bir duygu zaten.""İsmail'in çok farklı özellikleri var. Değişik bir stili var. Çift yönlü orta saha. M.City'li Kevin De Bruyne'ye benzetiyorum. Top gelmeden düşünüyor. Fenerbahçe oyuncuyu daha parlamadan almış oldu. 20 yıl futbol oynadım, bu işin içindeyim Fenerbahçe'nin 3. Ligden futbolcu aldığımı görmedim. Küçük bir transfer görünüyor ama Fenerbahçe büyük bir transfer yaptı."