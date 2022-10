İsmail Yüksek: 'Hangi yolda olduğumuzu biliyoruz'

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca maçı öncesi basın toplantısında konuştu.



İsmail Yüksek yaptığı açıklamada, "AEK Larnaca maçı çok önemli. İçerideki Kiev ve Rennes deplasmanında iyi görüntü sergiledik. AEK karşısında iyi bir görüntü sergileyerek kazanmak ve ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz." dedi.



Takım adına her şeyin iyi gittiğini belirten genç oyuncu, "Çok çalışıyorum. Jesus hoca ve ekibi başta olmak üzere mental çalışmalar yaptığım bir ekibim var. Sadece 3 gün tatil yaptım bu yaz. İyi bir hazırlık süreci geçirdim. Daha yolun başındayım ve farkındayım. Gelişime açığım ve gelişmem gereken konular olduğunu biliyor, üzerine mesai harcıyorum. Şu an bizim için her şey iyi gidiyor. Sezon finalini de iyi yaparız umarım." ifadelerini kullandı.



Takım olarak doğru yolda olduklarını belirten Yüksek, "Avrupa maçı ve lig maçı fark etmiyor. Takımda inanılmaz bir rekabet var. Bu da hocamızın başarısı. Geniş bir rotasyonumuz var kim oynadıysa elinden geleni yapmaya çalışıyor. İyi bir arkadaşlık ortamımız var. Hedef birlikteliği sağladık. Hangi yolda olduğumuzu, hangi yöne gittiğimizi biliyoruz. Bu da sahaya yansıyor." açıklamasını yaptı.



İsmail Yüksek son olarak, "Jorge Jesus hocamızın bana dokunuşları oldu. Onun benden ne istediğini biliyorum, farklı bir mevkide oynuyorum ve hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyorum. Yetiştirdiği oyuncular belli. Oynayamadığım dönemler benim için zordu. Ben hiç pes etmedim. Ben bir yemin ettim. Önemli olan takıma katkı sağlamak. Rennes maçı zordu ama çok konsantreydik takım olarak." diyerek sözlerini noktaladı.









