İsmail Yüksek, haftanın en iyisine aday gösterildi

A Milli Takım'ın Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı UEFA Uluslar Ligi maçında takımın son golünü atan İsmail Yüksek, haftanın golü adayları arasında yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek, haftanın en iyisine aday gösterildi
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25 Eylül 2022 13:34
Ismail Yuksek
Ismail Yuksek
Fenerbahçe'de gösterdiği çıkışla A Milli Takım'a yükselmeyi başaran genç futbolcu İsmail Yüksek, A Milli formayla çıktığı ilk maça rüya gibi bir başlangıç yaptı.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynadığı maçın 80. dakikasında oyuna giren ve 87. dakikada uzak mesafeden attığı gol ile takıma 1 puan kazandıran İsmail Yüksek'in golü, UEFA tarafından haftanın golü adayları arasında yer aldı.

İsmail'in golü dışında aday gösterilen futbolcular ise Avusturya'ya attığı gol ile Kylian Mbappe, Hırvatistan'a attığı gol ile Christian Eriksen ve Almanya'ya attığı gol ile Adam Szalai oldu.

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