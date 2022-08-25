İsmail Yüksek, golle tanıştı

Fenerbahçe'de genç futbolcu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli forma altında ilk golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek, golle tanıştı
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25 Ağustos 2022 22:55
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Sezon başı kampında sergilediği performansla takımın önemli isimleri arasına giren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12. dakikada sarı-lacivertli ekibi öne geçiren gole imza attı.

İsmail, böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golüne imza atmış oldu.

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