İsmail Yüksek, golle tanıştı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
Sezon başı kampında sergilediği performansla takımın önemli isimleri arasına giren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12. dakikada sarı-lacivertli ekibi öne geçiren gole imza attı.
İsmail, böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golüne imza atmış oldu.
Sezon başı kampında sergilediği performansla takımın önemli isimleri arasına giren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12. dakikada sarı-lacivertli ekibi öne geçiren gole imza attı.
İsmail, böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golüne imza atmış oldu.
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