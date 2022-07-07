İsmail Yüksek, formayı kaptı

Fenerbahçe'derüzgarı esiyor. Sarı-lacivertlilerin iki sezon önce Gölcükspor'dan transfer ettiği İsmail; Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi. Bu kulüplerde kendini geliştiren genç futbolcu sezon başı hazırlık kampında potansiyelini gösterdi.Fenerbahçe'de henüz 6 numara transferi yapılamadı. Bunun yanı sıra bu bölgede oynayan Crespo ve Luiz Gustavo sakatlıkları sebebiyle kampta yer alamadı. Ayrıca bu bölgeye çekilebilecek profilde bir orta saha olan Mert Hakan Yandaş da adalesinden sakatlanıp Avusturya kampının hemen başında kafileden ayrılıp İstanbul'a döndü.Kendisinden daha tecrübeli takım arkadaşlarının yokluğunda Avusturya'daki hazırlık maçlarında ilk 11'de yer alan İsmail yakaladığı şansı çok iyi değerlendirdi.gözüne giren 23 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin isteklerini sahada eksiksiz yapıyor.Jesus'un oyun planında orta sahada rakibe yapılacak baskı büyük önem taşıyor. Ayrıca kesici özelliklerin yanı sıra topu oyuna sokma becerisi de bir o kadar önemli. İsmail Yüksek şimdiye kadar oynadığı maçlarda bu beklentilerin hepsine karşılık verdi.Başta Benfica olmak üzere çalıştırdığı birçok takımda genç isimlere önem veren ve bu oyunculardan kulübün önemli bonservis bedelleri kazanması sağlayan Jesus'un benzer bir yol haritasını İsmail için de çizebileceği aktarıldı.Avusturya kampındaki Partizan maçının ardından Mol Fehervar'a karşı da orta sahada çok başarılı bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek,dedi.Teknik Direktör Jorge Jesus'un kendisiyle yakından ilgilendiğini de vurgulayan İsmail,diye konuştu.