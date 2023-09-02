İsmail Yüksek formayı bırakmaya niyetli değil

Fenerbahçe'de artık herkes orta sahaya yapılacak transferi bekliyor. Diğer yandan İsmail Yüksek, performansını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Milli futbolcu, son olarak Twente deplasmanında yine Fenerbahçe'nin en iyilerinden biri oldu.
İsmail, 13 ikili mücadele kazandı, rakipten 4 top kaptı, toplamda 15 top kazandı. Başarılı futbolcu ayrıca karşılaşmayı yüzde 89 pas isabetiyle tamamladı. 24 yaşındaki oyuncu, "Kim gelirse gelsin, rekabete hazırım" mesajını verdi.
İsmail, 13 ikili mücadele kazandı, rakipten 4 top kaptı, toplamda 15 top kazandı. Başarılı futbolcu ayrıca karşılaşmayı yüzde 89 pas isabetiyle tamamladı. 24 yaşındaki oyuncu, "Kim gelirse gelsin, rekabete hazırım" mesajını verdi.