'İsmail Yüksek, Fenerbahçe ruhuyla oynuyor'

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek'in menajeri Emrah Bozkurt, sarı-lacivertli futbolcuyla ilgili olarak Sporx'e özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Emrah Bozkurt, İsmail Yüksek'in Fenerbahçeli ruhuyla oynadığını ve sezon içinde bunu taraftarlara, camiaya hissettireceğini dile getirdi.

Dinamo Kiev ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası futbolcunun yaşadıklarını anlatan Emrah Bozkurt, "İsmail Yüksek Fenerbahçe'de başarılı olacak. Bunun için çok çalışıyor. Kırmızı kart pozisyonu futbolun doğasında var. İsmail, gördüğü kart için üzgündü. Ama sezon uzun ve Fenerbahçe'ye elinden gelen katkının maksimumunu yapmak istiyor. Ligde 5-6 maç üst üste oynama şansı bulursa, ben milli takım geniş kadrosuna da çağrılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile İsmail Yüksek arasındaki iletişimin iyi olduğunu belirten Bozkurt, "İsmail'in Jorge Jesus ile arası iyi. İyi bir iletişim kurdular. Deyim yerindeyse elektrikleri tuttu. Oyun planı anlamında da durum böyle. İsmail 8 numarada da oynayabiliyor. Topla ilişkisi iyi olduğu için 6 numarada da kendini iyi ifade edebiliyor. Fenerbahçe'de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Arao ile birlikte daha iyi olacaktır" açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertlilerde başarılı olabilmek için İsmail Yüksek'in ekstra çalışmalar yaptığına da dikkati çeken futbolcunun menajeri şu ifadeleri kullandı:

İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin eski basketbol kondisyon hocası Enis Baş ile birlikte çalıştı. Ayrıca Ali Yayla ile de çalışmalar yaptı. Birlikte çalıştığı kişi ünlü futbolcuların koçluğunu yapan bir isim. Fiziksel olarak iyi bir seviyede. Hocanın antrenmanları da onda çok etken. Daha iyi bir seviyeye gelmek için ekstra uğraş veriyor. Fenerbahçe'de de düzenli olarak oynamak istiyor. İsmail iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe ruhuyla oynuyor. Bu da ekstra motive oluyor. Taraftarlar zaten bunu sezon içinde hissedecektir."