İsmail Yüksek'e 'Hazır ol' emri geldi





Kırmızı kart cezalısı olduğu için UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Slovacko maçında forma giyemeyenhocasıSezona harika bir giriş yapan ancak Kiev maçında kırmızı kart görerek maçın kırılma anına sebep olan İsmail Yüksek,maçında göstereceği performansla yeniden taraftarların gönlünü kazanmak istiyor.İsmail Yüksek Dinamo Kiev maçındaki kırmızı kart sonrası psikolojik olarak zor günler yaşamış ancak teknik ekip ve arkadaşlarından büyük destek görmüştü.