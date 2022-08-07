İsmail Yüksek'e "Hazır ol" emri geldi

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından İsmail Yüksek, Dinamo Kiev maçında gördüğü kırmızı kartın ardından lig maçı için Jesus'tan "Hazır ol" mesajı aldı.

, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek'e 'Hazır ol' emri geldi
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07 Ağustos 2022 11:53
Kırmızı kart cezalısı olduğu için UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Slovacko maçında forma giyemeyen İsmail Yüksek'e hocası Jorge Jesus'tan 'Hazır ol" emri geldi.

Sezona harika bir giriş yapan ancak Kiev maçında kırmızı kart görerek maçın kırılma anına sebep olan İsmail Yüksek, Ümraniye maçında göstereceği performansla yeniden taraftarların gönlünü kazanmak istiyor.

İsmail Yüksek Dinamo Kiev maçındaki kırmızı kart sonrası psikolojik olarak zor günler yaşamış ancak teknik ekip ve arkadaşlarından büyük destek görmüştü.




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