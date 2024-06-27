İsmail Yüksek'e Fransa'dan kanca

Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon, İsmail Yüksek'i ısrarla istiyor. Fransız devi, ara transfer döneminde de milli orta sahayı gözüne kestirmesine rağmen Fenerbahçe'den izin çıkmadı.
10 MİLYON EURO
Lyon, bu yaz transfer döneminde tekrardan sarı-lacivertli takımın kapısını çalmayı planlıyor. 25 yaşındaki orta sahayı 10 milyon Euro'ya bitirmeyi hedefleyen Fransız ekibi, oyuncuyu da ikna etmenin peşinde.
A Milli Takım ile EURO 2024'te bulunan İsmail Yüksek, Fenerbahçe'den ayrılma konusunda henüz kararını vermedi.
Avrupa'ya transfer olma isteği olan başarılı futbolcunun takımın başına Mourinho'nun gelmesi sonrası kararını tekrardan gözden geçireceği öğrenildi.
47 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
10 MİLYON EURO
Lyon, bu yaz transfer döneminde tekrardan sarı-lacivertli takımın kapısını çalmayı planlıyor. 25 yaşındaki orta sahayı 10 milyon Euro'ya bitirmeyi hedefleyen Fransız ekibi, oyuncuyu da ikna etmenin peşinde.
A Milli Takım ile EURO 2024'te bulunan İsmail Yüksek, Fenerbahçe'den ayrılma konusunda henüz kararını vermedi.
Avrupa'ya transfer olma isteği olan başarılı futbolcunun takımın başına Mourinho'nun gelmesi sonrası kararını tekrardan gözden geçireceği öğrenildi.
47 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
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