'nin yükselen değerigeçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. İsmail'eoldu.Gelen son bilgilere göre 24 yaşındaki yıldız orta sahayı'in ardındanileda takibe almış durumda. İsmail Yüksek'in gerekbu ilginin en büyük sebebi oldu.A Milli Futbol Takımımız'ın Almanya'yı Berlin'de 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçında daİsmail Yüksek'esır değil.24 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek'in 2027 yılının haziran ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. 12 kez milli formayı giyen ve bu maçlarda 1 kez fileleri sarsan İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin satış listesinde olmasa da Sarı-Lacivertli kulübünöğrenildi.Verilen her şansı iyi kullanan İsmail Yüksek, bu sezonla birliktoldu.