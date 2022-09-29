İsmail Yüksek derbide ilk 11'e göz kırpıyor

Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de orta sahada hangi ikilinin olacağı henüz belli değil.



İki forma için 5 oyuncu yarışıyor. Jesus; Arao, Crespo, Zajc, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'tan ikisini tercih edecek. Portekizli'nin önceki seçimlerine bakıldığında İsmail Yüksek faktörü bir adım öne çıkıyor.



Tecrübeli teknik adam, genç prensine ligde fazla şans vermese de UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm 'zorlu' deplasmanlarda ilk 11'de tercih etti. Dinamo Kiev, Slovacko, Austria Wien ve Rennes'e karşı rakip sahada onbirde çıkan İsmail Yüksek'in pazar günü Beşiktaş önünde de sahada olması sürpriz olmayacak. A Milli Takım'daki yüksek performansı da İsmail'in şansını artırıyor. Arao, Crespo, Zajc ve Mert Hakan forma savaşını sürdürüyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ