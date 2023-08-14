İsmail Yüksek: "Daha kuvvetli olacağız"

İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin 2-1'lik Gaziantep FK galibiyeti sonrası konuştu.

, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek: 'Daha kuvvetli olacağız'
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14 Ağustos 2023 00:12
İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İsmail Yüksek maç sonu açıklamasında, "Ligin ilk maçları her zaman zordur. Fark açabilecek fırsatlar da bulduk. Futbol şansı yanımızda değildi ama olsun, güzel bir galibiyet aldık. Gaziantep'i tebrik ediyorum, 10 kişi çok iyi mücadele ettiler. Bugün bu maçın keyfini yaşayıp yarın perşembe günkü önemli maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Yüksek önümüzdeki haftalarda sahaya daha kuvvetli çıkacaklarını belirterek, "Farkı açabilecek fırsatlar geldi, kalecinin çıkardığı toplar, direkten dönenler... Futbol şansı bizimle değildi. Yaptığımız hataları teknik ekibimiz bize aktaracak. Kendi aramızda da konuştuk. Önümüzdeki maçlara daha kuvvetli çıkacağız." açıklamasını yaptı.

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