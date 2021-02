İsmail Yüksek: 'Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim'

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.Mavi-lacivertli takımın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, AA muhabirine, büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu aktardı.İsmail Yüksek, Adana Demirspor'a transferinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "İnşallah bu sezon, sonu şampiyonlukla biten bir sezon olur. Bu kadar büyük bir camia olduğunu dışarıdan bilmiyordum ama geldiğimde fark ettim ki gerçekten de çok büyük bir camia. Bu camianın her zaman hedefi şampiyonluktur. Ben de bu şampiyonluk doğrultusunda çalışacağım. Takıma ufak da bir yardımım olursa ne mutlu bana." dedi.Şampiyonluğa oynayan kulüplerde her zaman baskı olduğunu aktaran İsmail, şöyle konuştu:"Baskılara boyun eğmeden yolumuza devam edeceğiz. Bu ligde oynuyorsanız, Adana Demirspor gibi bir camiayı incelememe şansınız olamaz. Futbola başladığımdan beri Adana Demirspor'u biliyorum. Fenerbahçe ve Adana Demirspor gibi takımlarda oynamak her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Bana güvenenlerini boşa çıkarmadan, iyi bir performansla onlara mutlu bir sezon yaşatırım inşallah. Forma rekabeti tatlı bir rekabet. Rekabet sonucunda takım kazanacaktır. İyi bir rekabet olduğu zaman takım da iyi olur. Önemli olan takımın kazanması. Benim oynamam veya şu kişinin oynaması önemli değil."Kişisel hedeflerini ve sezon sonu şampiyonluğa ulaşma inancını anlatan İsmail, taraftarların hiçbir zaman desteğini esirgememesini istedi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taraftar desteğinden uzak kalındığını dile getiren genç oyuncu, "Keşke taraftarımız yanımızda bulunabilseydi, daha güçlü olurduk. Adana Demirspor taraftarı inanılmaz bir güç. Her futbolcunun hayali Adana Demirspor taraftarı önünde oynamak. İnşallah beraber şampiyonluğa ulaşırız. İkinci yarı çok çekişmeli geçecek çünkü tüm takımlar transferlerle kuvvetlendi. Önemli olan Adana Demirspor'un sahaya çıkıp ne yaptığı. Takımımız müthiş transferler yaptı. Boluspor deplasmanında alınan bir galibiyet var. İnşallah iyi bir seriyle yolumuza devam ederek şampiyonluğa ulaşacağız. Bu konuda inanılmaz ümitliyim. Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. İnşallah sonu güzel biter." ifadelerini kullandı.