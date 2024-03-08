İsmail Yüksek bir ilki başardı

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyetin başrollerinden biris olan İsmail Yüksek hem alkışları topladı hem de bir ilki başardı.
Union Saint-Gilloise maçında beş top kapan, 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanan İsmail Yüksek, bu sezon bir Konferans Ligi karşılaşmasında bu sayılara ulaşan ilk isim oldu.
Karşılaşma sonrasında sahayı sedyeyle terk eden İsmail Yüksek için şu anda herhangi bir açıklamada bulunulmadı.
Union Saint-Gilloise maçında beş top kapan, 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanan İsmail Yüksek, bu sezon bir Konferans Ligi karşılaşmasında bu sayılara ulaşan ilk isim oldu.
Karşılaşma sonrasında sahayı sedyeyle terk eden İsmail Yüksek için şu anda herhangi bir açıklamada bulunulmadı.
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