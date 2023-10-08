İsmail Yüksek, Avrupa'nın radarında

Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri olan İsmail Yüksek'i Avrupa takımları mercek altına aldı.
Genç oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların devre arasına kadar izleyeceği öğrenildi. Milli ara sonrasındaki Hatayspor karşılaşmasında İsmail'i tribünden izleyecekler.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan İsmail Yüksek 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Genç oyuncunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların devre arasına kadar izleyeceği öğrenildi. Milli ara sonrasındaki Hatayspor karşılaşmasında İsmail'i tribünden izleyecekler.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan İsmail Yüksek 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Genç oyuncunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.