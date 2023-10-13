İsmail Yüksek: "Anlatılmaz yaşanır!"

A Milli Takım'da İsmail Yüksek, Hırvatistan karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Yüksek: 'Anlatılmaz yaşanır!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 23:57
Son güncelleme 13 Ekim 2023 01:35
A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Hırvatistan karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

İsmail Yüksek, "Sesi duyuyorsunuz. Anlatılmaz yaşanır. Biz hafta başından beri inanıyorduk. Teknik ekip bize bunu inandırdı. Teknik ekibimizi kutluyorum. Onlar için de güzel bir galibiyet oldu." dedi.

"Bu gece uyuyamayacağız. Biz neden onları yenmeyelim diye maç öncesi çok konuştuk." diyen başarılı futbolcu, "Kalemize şut atmadılar neredeyse. Mükemmel oynadık ve sahada isteyen ve mücadele eden bir Türkiye vardı. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum." sözlerini sarf etti.

Montella için görüşlerini aktaran İsmail Yüksek, "Hafta başından beri kazanmak için her şeyi yaptı. Bize güven verdi. Yiğidi öldür hakkını yeme. Onların da çok emeği var. Tüm ülkemize armağan olsun" açıklamasında bulundu.

İsmail Yüksek, son olarak Letonya maçı için, "Konya'da pazar günü gelip bizi desteklesinler. Son kıvılcımı orada atalım ve beraber Almanya'ya gidelim." açıklamasında bulundu. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery