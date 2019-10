İsmail Özbayraktar; "Barış için, sevgi için koşuyoruz"

İLGİLİ VİDEO

Bu yıl 5. kez düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu, Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Morta koyunda yapılan start ile koşuldu. 'Adımlar Fidana' sloganıyla gerçekleştirilen maraton sebebiyle sporcu başına 10 fidan dikileceği açıklandı.Dev maraton ile ilgili görüşlerini paylaşan ve böylesine önemli bir organizasyona isim sponsorluğu yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söyleyenSporx'e özel bir röportaj verdi."Öncelikle buraya gelip de insanın duygulanmaması mümkün değil. Turkcell olarak Gelibolu Maratonu isim sponsorluğunda olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü, insan burada o milli duyguları tekrar hissediyor, tüyleri diken diken oluyor ve gerçekten çok keyifli bir ortam. Katılım da çok güzel. Biz aslında barış için, sevgi için koşuyoruz. Bu sene de, bir motto ekledik ve "Adımlar Fidana" dedik. Aslında bununla beraberde barışın, sevginin ve yeşilin bir arada olduğu çok güzel bir organizasyon oldu""Bütün ülkemiz için çok özel bir lokasyondayız. Aslında dünya için de çok önemli. Dünyanın çeşitli ülkelerindende buraya katılımcılarr geliyor. Burada bir zafer destanı yazılmış. Bizim için manevi anlamda çok değerli. Biz bunu Türkiye'ye nasıl yayabiliriz diye çalışacağız. Türkiye'nin her bölgesinden buraya katılımı daha da arttırmalıyız. Türkiye'nin hatta bildiğim kadarıyla dünyanın tek tematik maratonu. Bu çok önemli bir özellik ve biz bu özellik ile birlikte bu maratonu geliştirmek istiyoruz.""Yeşil bizim için çok önemli. Ülke için, gelecek için önemli. Zaten Turkcell olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmak istiyoruz. Turkcell, ülkemizin Turkcell'i. Biz burada bütün Turkcell ailesi olarak; müşterisiyle, çalışanıyla, satış personaliyle tamamen bir aile olduğumuz için çok önemsediğimiz projelerin bir dili olsun ve güzel şeyler söylesin istiyoruz. Hatta bundan önce bir Turkcell Platinum Bosphorus Cup vardı. "Temiz Deniz" sloganıyla çıkmıştık. Hatta gönüllülerimiz temiz deniz için çalışmalarda bulundular. Artık bundan sonra bunu dahada sahipleneceğiz. Organizasyonlarımız her zaman güzel ve sporun birleştirici gücünü kullanıp, detaylandırabileceğimiz söylemleri olacak. Bu orgaznisyon da onlardan biri.""Tabii çok anlamlı. Burada biz her katılımcı için 10 fidan dedik ve bu neredeyse 100 bin fidan demek oluyor. Gönül isterki bu sayı her geçen yıl artsın. Biz tabi değişik organizasyonlarda bakanlıklar ile iş birliği yaparak fidan dikimine destek veriyoruz. Organizasyonların içerisinde yer alıyoruz. Bu bizim için çok güzel bir duygu.""Bence Turkcell Gelibolu Maratonu'nu diğerlerinden ayıran bir özelliği var; tematik maraton olması. Bir maratonun etkisi her zaman katılımcı sayısı ya da organizasyon çapıyla alakalı değildir. Bir değerinin olması, bir konusunun olması ve maneviyatı olması Turkcell Gelibolu Maratonu'nu apayrı bir özellik katıyor. Bu, Gelibolu Maratonu'nu Berlin ve Londra maratonlarından çok farklı konumlandırılmasını sağlıyor. Gelibolu Maratonu aslında dünyada tek. Onun için diğerlerinden farklılıklarımız var ve hakkında çok konuşulabilecek bir maraton"- Şimdi biz Türkiye'nin Turkcell'i olduğumuz için buna bir zincir olarak bakıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile yaptığımız sportif yetenek taramalarından tutunda, diğer bütün bayrağımızı dalgalarından milli takımlara verdiğimiz destekler ve bu tarz spor kültürünü ülkeye yerleştirecek organizasyonlara bir bütün olarak bakıyoruz. Tabi her geçen yıl bunu geliştirmek istiyoruz ama biz sadece madalya ve başarı hedeflemiyoruz. Biz ülkenin sportif manada geleceğine yatırım yapıyoruz. Sportif tarafama projesi bunlardan biridir. Ben geçen gün Katar'daydım, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda. Gerçekten çok güzel ve geleceği olan gençlerimiz var. Bu gençlerin o geişiminin görülmesi bizim açımızdan çok değerli. Bu bakış açısıyla biz, desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.