İkinci devre hazırlıklarını kapsamında çalışmalarını Belek'te yapan Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı, gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı.Sarı-Lacivertliler'in 9 günlük devre arası kampında parlayan oyuncuların başında İsmail Köybaşı geldi. Milli sol bek, kamptaki perfomansını, Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında taçlandırdı.Harika bir gole imza atan 29 yaşındaki futbolcu, "Devre arası benim için çok iyi geçti. Ersun Yanal ile birçok şey değişti. Kendimize güvenimiz geri geldi. Kötü günler geride kaldı" dedi.