İsmail Köybaşı'ya sürpriz talip!

Trabzonspor'un 32 yaşındaki sol beki İsmail Köybaşı'ya Süper Lig'den talip çıktı.

, Fotoğraf; AA
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İsmail Köybaşı'ya sürpriz talip!
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28 Haziran 2022 15:52
Trabzonspor'un sol bek transferinin ardından gönderilmesine sıcak bakılan İsmail Köybaşı için Süper Lig'den talip çıktı.

Hatayspor, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan Trabzonspor'a gelen İsmail Köybaşı'nı transfer etmek istiyor.

Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek, Eren Elmalı'nın da alınmasından sonra ayrılığa sıcak bakıyor. (Haber 61)

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