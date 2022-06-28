İsmail Köybaşı'ya sürpriz talip!

Trabzonspor'un sol bek transferinin ardından gönderilmesine sıcak bakılan İsmail Köybaşı için Süper Lig'den talip çıktı.
Hatayspor, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan Trabzonspor'a gelen İsmail Köybaşı'nı transfer etmek istiyor.
Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek, Eren Elmalı'nın da alınmasından sonra ayrılığa sıcak bakıyor. (Haber 61)
Hatayspor, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan Trabzonspor'a gelen İsmail Köybaşı'nı transfer etmek istiyor.
Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek, Eren Elmalı'nın da alınmasından sonra ayrılığa sıcak bakıyor. (Haber 61)
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