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İsmail Köybaşı şaşkınlığı: "Ibra mısın, Ronaldo mu?"

kamp çalışmalarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe'de İsmil Köybaşı, dünkü antrenmana damga vurdu.

İsmail Köybaşı şaşkınlığı: 'Ibra mısın, Ronaldo mu?'
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13 Temmuz 2018 12:17
Fenerbahçe'nin dünkü idmanında şov yapanlardan biri İsmail Köybaşı oldu.

Tecrübeli sol bek, gol çalışmasında nefis goller attı. Bir de röveşata gol atan İsmail arkadaşlarından alkış aldı.

Sarı- lacivertli oyuncular 29 yaşındaki futbolcuya "İbrahimovic mi, Ronaldo mu? Bu arkadaş kim?" diyerek takıldılar.

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