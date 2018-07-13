Fenerbahçe'nin dünkü idmanında şov yapanlardan biri İsmail Köybaşı oldu.
Tecrübeli sol bek, gol çalışmasında nefis goller attı. Bir de röveşata gol atan İsmail arkadaşlarından alkış aldı.
Sarı- lacivertli oyuncular 29 yaşındaki futbolcuya "İbrahimovic mi, Ronaldo mu? Bu arkadaş kim?" diyerek takıldılar.
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Tecrübeli sol bek, gol çalışmasında nefis goller attı. Bir de röveşata gol atan İsmail arkadaşlarından alkış aldı.
Sarı- lacivertli oyuncular 29 yaşındaki futbolcuya "İbrahimovic mi, Ronaldo mu? Bu arkadaş kim?" diyerek takıldılar.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın