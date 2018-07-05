İsmail Köybaşı için transfer teklifi!

Fenerbahçe'de geleceği merakla beklenen İsmail Köybaşı'na Spor Toto Süper Lig!'den talip çıktı.

05 Temmuz 2018 09:28
İsmail Köybaşı için transfer teklifi!
Süper Lig'de yeni sezon öncesi aqtoper Uğur Demirok'u alan Atiker Konyaspor'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Yeşil-Beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen ilk isim Fenerbahçeli Aatif olmuştu. Yıldız oyuncuyla ilgili Sarı- Lacivertliler'den haber bekleyen Konya, takımın bir diğer önemli ismine daha kanca attı: İsmail Köybaşı...

İstediği düzeyde şans bulamayan İsmail'i; Çalımbay takımına kazandırma konusunda son derece ısrarcı. Yönetimin başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı gelen haberler arasında.

İsmail'in Fenerbahçe ile 3 yıllık daha kontratı bulunuyor.

Diğer Haberler

Tarık Çamdal ve Eray İşcan açıklaması Türkiye Transferler

Tarık Çamdal ve Eray İşcan açıklaması
Bursaspor'da Valter Birsa sesleri! Vagner Love... Türkiye Transferler

Bursaspor'da Valter Birsa sesleri! Vagner Love...
Hasan Kemal Yardımcı: 'Neden bir Akhisar olamıyoruz?' Rizespor

Hasan Kemal Yardımcı: "Neden bir Akhisar olamıyoruz?"
Florentino Perez, Cristiano Ronaldo için fiyat belirledi Real Madrid

Florentino Perez, Cristiano Ronaldo için fiyat belirledi
Justin Kluivert, Abdelhak Nouri'yi unutmadı! Roma

Justin Kluivert, Abdelhak Nouri'yi unutmadı!
Ahmet Çakar'ın efsane hali ve sahada güldüren röportaj Sosyal Medya Dedikoduları

Ahmet Çakar'ın efsane hali ve sahada güldüren röportaj
Giresunsporlu Dodo, Katar yolcusu Türkiye Transferler

Giresunsporlu Dodo, Katar yolcusu
Luis Nani, eski takımına geri dönüyor! Dünya Transferler

Luis Nani, eski takımına geri dönüyor!
Canlı yayında kadın muhabire taciz Sosyal Medya Dedikoduları

Canlı yayında kadın muhabire taciz
Daha fazla göster
1

Londra'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmileşiyor...
2

İşte Wilshere ve West Ham arasındaki görüşmeden son detaylar!
3

Yerry Mina için resmi açıklama! Transfer...
4

Ryan Babel açıkladı: "Beşiktaş'ta kalacağım"
5

Quaresma için Beşiktaş'a müthiş teklif!
6

Tolga Ciğerci için 5 hafta kaldı
7

Fenerbahçe'de Ospina operasyonu
8

Fenerbahçe'de Neustadter'in bonservis bedeli
9

Beşiktaş Enes için teklif yaptı
10

Mendes: ''Ronaldo, kariyerini büyük bir takımda sürdürecek''
yukarı ok