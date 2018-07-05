İsmail Köybaşı için transfer teklifi!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi aqtoper Uğur Demirok'u alan Atiker Konyaspor'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.Yeşil-Beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen ilk isim Fenerbahçeli Aatif olmuştu. Yıldız oyuncuyla ilgili Sarı- Lacivertliler'den haber bekleyen Konya, takımın bir diğer önemli ismine daha kanca attı: İsmail Köybaşı...İstediği düzeyde şans bulamayan İsmail'i; Çalımbay takımına kazandırma konusunda son derece ısrarcı. Yönetimin başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı gelen haberler arasında.İsmail'in Fenerbahçe ile 3 yıllık daha kontratı bulunuyor.