İsmail Köybaşı: "Bıraktığımız yerden devam ettik"

Trabzonspor'da İsmail Köybaşı, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Köybaşı: 'Bıraktığımız yerden devam ettik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 22:28
Trabzonspor'da İsmail Köybaşı, Yeni Malatyaspor'u yendikleri maçın ardından konuştu.

İsmail Köybaşı yaptığı açıklamada, "Bıraktığımız yerden devam ettik. Bu galibiyet bu yüzden devam niteliğindeydi. İkinci yarıya galibiyet ve güzel oyunla başlamak istiyorduk. Şükürler olsun. Daha fazla gol atabilirdik ama gol yemeden kazandık, bu önemliydi." dedi.

Tecrübeli futbolcu ayrıca, "Trabzonspor ailesinin parçası olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir aileyiz. Bu aile en iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.