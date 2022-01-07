İsmail Köybaşı: 'Bıraktığımız yerden devam ettik'

Trabzonspor'da İsmail Köybaşı, Yeni Malatyaspor'u yendikleri maçın ardından konuştu.



İsmail Köybaşı yaptığı açıklamada, "Bıraktığımız yerden devam ettik. Bu galibiyet bu yüzden devam niteliğindeydi. İkinci yarıya galibiyet ve güzel oyunla başlamak istiyorduk. Şükürler olsun. Daha fazla gol atabilirdik ama gol yemeden kazandık, bu önemliydi." dedi.



Tecrübeli futbolcu ayrıca, "Trabzonspor ailesinin parçası olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir aileyiz. Bu aile en iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.





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