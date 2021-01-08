İsmail Kartal'ın oğlu, Konyaspor'da!

Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın oğlu, Konyaspor'da!
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08 Ocak 2021 16:18
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ı kadrosuna kattı. 

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine İsmail Güven, Doğan Can Gölpek ve Emre Kartal'ın yanı sıra genel menajer Seçkin Özdil, sportif direktör Adnan Erkan, futbol akademi koordinatörü Taner Ay katıldı.

Açıklamada, "Kulübümüz İsmail Güven ve Doğan Can Gölpek ile 1,5, Emre Kartal ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferlerimiz İsmail Güven 20, Doğan Can Gölpek 24, Emre Kartal ise 3 numaralı formayı giyecek." denildi. 



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