İsmail Kartal'ın Erzurum macerası 5 gün sürdü!

Süper Lig ekibi Erzurumspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın Erzurum macerası 5 gün sürdü!
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28 Mart 2021 19:57
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

5 gün önce takımın başına getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Antalya'da kampta olan Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yönetim arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ve bu nedenle yolların ayrıldığı ortaya çıktı.

Erzurumspor'un bu sezon çalıştığı teknik adamlar;

▪️ Mehmet Özdilek
▪️ Hüseyin Çimşir
▪️ Mesut Bakkal
▪️ İsmail Kartal



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