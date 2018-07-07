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İsmail Kartal'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

F.Bahçe'de sözleşmesi hala uzatılmayan Volkan Demirel'e Ankaragücü'nden teklif geldiği bildirildi.

Kaynak: Sabah
İsmail Kartal'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi
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07 Temmuz 2018 10:03
Fenerbahçe'nin eski antrenörü, Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Volkan Demirel'i kadrosuna katmak istiyor.

Sözleşmesi hala uzatılmaya Volkan Demirel'e Ankaragücü'nden teklif geldiği bildirildi.

Başkent ekibini çalıştıran İsmail Kartal'ın eski öğrencisini arayıp teklifte bulunduğu iddia edildi.

Kartal'ın "Gel yeniden beraber çalışalım. Kaptanım ve yardımcım ol" dediği; Volkan'ın ise "Hocam biraz daha beklemek istiyorum" sözleriyle cevap verdiği ileri sürüldü.



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