Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi deplasmanda yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini söyleyen İsmail Kartal, "Rakibimizin perşembe günü oynadığı Avrupa kupası maçından sonra yorgun geleceğini tahmin ediyorduk. Yaptığımız analizlerde 3 oyuncularının 60'dan sonra oyundan düştüğünü tespit ettik. Fenerbahçe'nin iki seçenekli oynayacağını biliyorduk, buna çalıştık." dedi.
Karşılaşmayla ilgili konuşan İsmail Kartal, "Maça iyi başladık, rakip cevap verdi ama golü bulduk. İkinci yarı pas yaparak küçük küçük üçgenlerle onları topun peşinde koşturmak istiyorduk. Üzerimize çekerek de arkadaki boşlukları kullanmak istiyorduk. Bütün planlarımız tuttu. Oyuncularım verdiğim görevleri yaptı. Kazandık, zaten yeterince sorunlarımız var, dört tane sakatımız vardı, iki stoperimiz daha sakatlandı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sahada dik durduk." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin son durumu hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Kazandık çok mutluyum. Bir taraftan da Fenerbahçe'nin böyle kaybetmesi... Büyük takımlar için böyle kaybetmek zordur. Fenerbahçe'ye bundan sonra başarılar diliyordum. Burada çok uzun yıllar antrenörlük yaptım. 3 Temmuz yaşandı, bu kulübün ayakta kalmasında rol oynayan insanlardan biriyim. Fenerbahçe büyük bir camia ve bir an önce toparlanacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İSMAİL KARTAL'DAN FENERBAHÇE YANITI
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, Fenerbahçe Kulübü tarafından meslektaşı Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini burada gazetecilerden öğrendi.
Fenerbahçe'yi 2014-2015 sezonunda çalıştıran Kartal, göreve tekrar çağrılması durumunda tepkisinin sorulması üzerine, "Bu soruya cevap vermem çok zor. MKE Ankaragücü'nün sözleşmeli hocasıyım. Şu an böyle bir şey düşünmedim. Böyle bir soruya cevap vermem sağlıklı olmaz." ifadelerini kullandı.
Profesyonel bir iş yaptığını aktaran Kartal, "Futbolda yarının ne getireceği belli olmaz. Bazı antrenörler 3 sefer ayrılıp 5 sefer geliyorlar. Milli takımdan ayrılıp, geri dönüyorlar. Ben de bu ülkenin evladı olarak bir teknik direktörüm ama pozisyon ve şartlar önemli. Uygun şartlar oluşursa, neden olmasın. Fenerbahçe'nin bu durumda olacağını, sezon başı hiçbir şekilde tahmin etmezdim. Sonrasıyla ilgili konuşmak istemem. Bu Fenerbahçe'nin iç sorunu. Fenerbahçe büyük bir camia ve bir an önce toparlanacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
MKE Ankaragücü taraftarlarına destekleri için teşekkür eden Kartal, şunları kaydetti:
"Ben rol yapan bir adam değilim. Fenerbahçe taraftarlarına da bizim taraftarlarımız kadar çok teşekkür ediyorum. Bana büyük bir sevgi gösterisinde bulundular. Futbolcuk, antrenörlük ve teknik direktörlük hayatımın büyük bölümü bu kulüpte geçti. Unutulmaması ve unutturulmaması gereken süreçler yaşadım burada. 3 Temmuz'u yaşadım. Bu büyük çınarı ayakta tutan birkaç insandan biriydim. Ardından kurşunlandık. Sonuçta şerefimizle, namusumuzla bu kulübü ayakta tuttuk. Biz de kendi yolumuza gittik. Anadolu'nun çeşitli kulüplerine ekmek parası için, kariyerimiz için gidiyoruz. Bu kulüpte çok güzel ve acılı günlerimiz geçti. Kötü günler geride kaldı. Şu an iyi bir duruma değiller ama kısa sürede toparlanırlar."
Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde tüm istatistiklerde takımını birinci sıraya taşıdığını ancak ligi ikinci bitirdiklerini anlatan Kartal, "5 yıl içinde benim bu istatistiklerimi yakalayan kimse olmadı. O dönem son vuruşumuz eksikti. İyi bir golcümüz yoktu. Devre arası kulüp başkanı, 'Zor durumdayız.' dedi. Ekonomik şartlardan dolayı alamadık. Bütün istatistiklerde birinciydik. Demek ki futbol oynatabiliyoruz. Ben futbolu çirkinleştiren tarafta değilim." değerlendirmesinde bulundu.
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Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini söyleyen İsmail Kartal, "Rakibimizin perşembe günü oynadığı Avrupa kupası maçından sonra yorgun geleceğini tahmin ediyorduk. Yaptığımız analizlerde 3 oyuncularının 60'dan sonra oyundan düştüğünü tespit ettik. Fenerbahçe'nin iki seçenekli oynayacağını biliyorduk, buna çalıştık." dedi.
Karşılaşmayla ilgili konuşan İsmail Kartal, "Maça iyi başladık, rakip cevap verdi ama golü bulduk. İkinci yarı pas yaparak küçük küçük üçgenlerle onları topun peşinde koşturmak istiyorduk. Üzerimize çekerek de arkadaki boşlukları kullanmak istiyorduk. Bütün planlarımız tuttu. Oyuncularım verdiğim görevleri yaptı. Kazandık, zaten yeterince sorunlarımız var, dört tane sakatımız vardı, iki stoperimiz daha sakatlandı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sahada dik durduk." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin son durumu hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Kazandık çok mutluyum. Bir taraftan da Fenerbahçe'nin böyle kaybetmesi... Büyük takımlar için böyle kaybetmek zordur. Fenerbahçe'ye bundan sonra başarılar diliyordum. Burada çok uzun yıllar antrenörlük yaptım. 3 Temmuz yaşandı, bu kulübün ayakta kalmasında rol oynayan insanlardan biriyim. Fenerbahçe büyük bir camia ve bir an önce toparlanacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İSMAİL KARTAL'DAN FENERBAHÇE YANITI
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, Fenerbahçe Kulübü tarafından meslektaşı Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini burada gazetecilerden öğrendi.
Fenerbahçe'yi 2014-2015 sezonunda çalıştıran Kartal, göreve tekrar çağrılması durumunda tepkisinin sorulması üzerine, "Bu soruya cevap vermem çok zor. MKE Ankaragücü'nün sözleşmeli hocasıyım. Şu an böyle bir şey düşünmedim. Böyle bir soruya cevap vermem sağlıklı olmaz." ifadelerini kullandı.
Profesyonel bir iş yaptığını aktaran Kartal, "Futbolda yarının ne getireceği belli olmaz. Bazı antrenörler 3 sefer ayrılıp 5 sefer geliyorlar. Milli takımdan ayrılıp, geri dönüyorlar. Ben de bu ülkenin evladı olarak bir teknik direktörüm ama pozisyon ve şartlar önemli. Uygun şartlar oluşursa, neden olmasın. Fenerbahçe'nin bu durumda olacağını, sezon başı hiçbir şekilde tahmin etmezdim. Sonrasıyla ilgili konuşmak istemem. Bu Fenerbahçe'nin iç sorunu. Fenerbahçe büyük bir camia ve bir an önce toparlanacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
MKE Ankaragücü taraftarlarına destekleri için teşekkür eden Kartal, şunları kaydetti:
"Ben rol yapan bir adam değilim. Fenerbahçe taraftarlarına da bizim taraftarlarımız kadar çok teşekkür ediyorum. Bana büyük bir sevgi gösterisinde bulundular. Futbolcuk, antrenörlük ve teknik direktörlük hayatımın büyük bölümü bu kulüpte geçti. Unutulmaması ve unutturulmaması gereken süreçler yaşadım burada. 3 Temmuz'u yaşadım. Bu büyük çınarı ayakta tutan birkaç insandan biriydim. Ardından kurşunlandık. Sonuçta şerefimizle, namusumuzla bu kulübü ayakta tuttuk. Biz de kendi yolumuza gittik. Anadolu'nun çeşitli kulüplerine ekmek parası için, kariyerimiz için gidiyoruz. Bu kulüpte çok güzel ve acılı günlerimiz geçti. Kötü günler geride kaldı. Şu an iyi bir duruma değiller ama kısa sürede toparlanırlar."
Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde tüm istatistiklerde takımını birinci sıraya taşıdığını ancak ligi ikinci bitirdiklerini anlatan Kartal, "5 yıl içinde benim bu istatistiklerimi yakalayan kimse olmadı. O dönem son vuruşumuz eksikti. İyi bir golcümüz yoktu. Devre arası kulüp başkanı, 'Zor durumdayız.' dedi. Ekonomik şartlardan dolayı alamadık. Bütün istatistiklerde birinciydik. Demek ki futbol oynatabiliyoruz. Ben futbolu çirkinleştiren tarafta değilim." değerlendirmesinde bulundu.
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