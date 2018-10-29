Fenerbahçe büyük bir camia ve bir an önce toparlanacaklarını düşünüyorum.

İSMAİL KARTAL'DAN FENERBAHÇE YANITI

'yi deplasmanda yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini söyleyen İsmail Kartal, "Rakibimizin perşembe günü oynadığı Avrupa kupası maçından sonra yorgun geleceğini tahmin ediyorduk. Yaptığımız analizlerde 3 oyuncularının 60'dan sonra oyundan düştüğünü tespit ettik. Fenerbahçe'nin iki seçenekli oynayacağını biliyorduk, buna çalıştık." dedi.Karşılaşmayla ilgili konuşan İsmail Kartal, "Maça iyi başladık, rakip cevap verdi ama golü bulduk. İkinci yarı pas yaparak küçük küçük üçgenlerle onları topun peşinde koşturmak istiyorduk. Üzerimize çekerek de arkadaki boşlukları kullanmak istiyorduk. Bütün planlarımız tuttu. Oyuncularım verdiğim görevleri yaptı. Kazandık, zaten yeterince sorunlarımız var, dört tane sakatımız vardı, iki stoperimiz daha sakatlandı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sahada dik durduk." diye konuştu.Fenerbahçe'nin son durumu hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Kazandık çok mutluyum. Bir taraftan da Fenerbahçe'nin böyle kaybetmesi... Büyük takımlar için böyle kaybetmek zordur. Fenerbahçe'ye bundan sonra başarılar diliyordum. Burada çok uzun yıllar antrenörlük yaptım. 3 Temmuz yaşandı, bu kulübün ayakta kalmasında rol oynayan insanlardan biriyim." ifadelerini kullandı.Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, Fenerbahçe Kulübü tarafından meslektaşı Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini burada gazetecilerden öğrendi.Fenerbahçe'yi 2014-2015 sezonunda çalıştıran Kartal, göreve tekrar çağrılması durumunda tepkisinin sorulması üzerine, "" ifadelerini kullandı.Profesyonel bir iş yaptığını aktaran Kartal, "" değerlendirmesinde bulundu.MKE Ankaragücü taraftarlarına destekleri için teşekkür eden Kartal, şunları kaydetti:Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde tüm istatistiklerde takımını birinci sıraya taşıdığını ancak ligi ikinci bitirdiklerini anlatan Kartal, "" değerlendirmesinde bulundu.