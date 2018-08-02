  •  
    G.Saray yine şaşırtacak Stoper için Arjantinli...
  •  
    İşte BEDELLİ askerlik bekleyen 23 futbolcu!..
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer
  •  
    Orman, "istemiyoruz" dedi ve sürpriz açıkladı
  •  
    Beşiktaş'ta iki FLAŞ imza için geri sayım başladı!..

İsmail Kartal'dan F.Bahçe iddiası! Benfica tahmini

Fenerbahçe'nin eski teknik patronu, Ankaragücü'nün hocası İsmail Kartal'dan çarpıcı değerlendirme: "Şu anda en iyi kadro Fenerbahçe'de. Bir forvet alırlarsa daha da güçlenecekler."

Kaynak: Fanatik
İsmail Kartal'dan F.Bahçe iddiası! Benfica tahmini
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2018 10:57
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü olan, 1. Lig'de şampiyon yaptığı Ankaragücü ile Süper Lig'de başarı kovalayacak İsmail Kartal, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"LİGDE EN İYİ KADRO FENERBAHÇE'DE

Kartal, "Bana göre şu anda ligde en iyi kadroya Fenerbahçe sahip. Tek eksikleri forvet. Bu bölgeye de bir takviye yaparlarsa, iyice güçlenecekler. İlk haftadan itibaren lige ağırlıklarını koyacaklarına inanıyorum" dedi.

İsmail Kartal, 2013'te Benfica karşısında Avrupa Ligi'nde finale çıkma mücadelesi veren Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın yardımcısıydı.

"FENERBAHÇE TURU GEÇER, KADIKÖY'DE DE..."

Başarılı çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeyle ilgili olarak, "Benfica çok güçlü bir takım. Ancak Fenerbahçe de çok iyi durumda. 2013'te benim de görev yaptığım dönemde şanssız bir şekilde elenmiştik. Ancak bu kez Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum. Kulüpte büyük bir değişim yaşanıyor. Taraftar yeniden takıma sahip çıktı, tribünlere döndü. Kadıköy'e gelen rakiplerin işi artık çok zor" ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için