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İsmail Kartal'dan Beşiktaş ve Umut Nayir iddiası

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'ın yeni transferi, eski oyuncusu Umut Nayir'la ilgili olarak konuştu. Kartal, "Beşiktaş, gelecek için çok iyi tercih yaptı. Şenol Güneş'in ona gereken ilgiyi göstereceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: Fanatik
İsmail Kartal'dan Beşiktaş ve Umut Nayir iddiası
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31 Temmuz 2018 12:23
Umut Nayır ve Beşiktaş için açıklama! Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen Umut Nayir'ı renklerine bağladı. Başkent ekibinde Spor Toto 1. Lig'de 29 maçta 14 gollük performans sergileyen 25 yaşındaki forvetle ilgili olarak eski hocasından açıklama geldi.

Umut'la ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kartal'ın yeni yıldız adayını övdü.

"Beşiktaş'ta başarılı olacaktır"

Tecrübeli futbolcunun Siyah- Beyazlılar'da başarılı olacağına inandığını söyleyen Kartal, "Umut, çok karakterli bir futbolcu. Fizik gücü çok yüksek. 90 dakika boyunca fazla zorlanmadan forma giyebilecek bir isim. Özellikle kenarlardan yapılan hava toplarında çok etkili" ifadelerini kullandı.

"Biraz daha çalışması lazım"

Deneyimli oyuncunun Beşiktaş'ta seviye atlayabileceğini belirten Kartal, "Şenol Güneş'in ona gereken ilgiyi göstereceğine inanıyorum. Umut Nayir'ın biraz daha çalışması lazım. Beşiktaş, gelecek için çok iyi tercih yaptı. Takıma uyum sağlaması uzun sürmez" diye konuştu.

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