Sağlam: "Kayserispor'un menfaati için sabretmek zorundayız"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşısına iyi konsantre olduklarını belirterek, "Maça istekli, coşkulu ve kazanmayı isteyen taraf olarak başladık." dedi.Teknik direktör Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 3-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından katıldığı basın toplantısında, son haftalardaki çıkışlarının tesadüf olmadığını gösterdiklerini söyledi.Kayserispor karşılaşmasının önemini oyuncularına anlattıklarını belirten Kartal, "İyi konsantre olduk. Bu maçı kazanırsak ligde daha rahat futbol oynayacağımızı oyuncularla görüştük. İlk yarıda 2-0 öne geçtik. Üç veya dört de olabilirdi." diye konuştu."Rakibimizin öndeki hızlı oyuncularına top atacaklarını biliyorduk" diyen Kartal, şöyle devam etti:"Maça istekli, coşkulu ve kazanmayı isteyen taraf olarak başladık. Maçı 3-1 bitirdik ve 19 puana ulaştık. Üst üste dördüncü resmi maçı kazandık. Bizi destekleyen yalnız bırakmayan büyük Ankaragücü camiasına hediye ediyoruz. Oyuncularım her verdiğim görevi yerine getirdi. Yalçın Ayhan'a parantez açmak istiyorum. Sakat sakat maça çıktı. Biz de kendisini iğnelerle ve askıyla maça çıkardık. Bugün güzel bir galibiyet aldık. Kazandığımızda üst sıraları zorlayan bir takım olacaktık. Bunu başardık."Ligde gelecek hafta deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacaklarını ancak sarı-lacivertli taraftarların maça gidemeyeceğinin hatırlatılması üzerine İsmail Kartal,değerlendirmesini yaptı.Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, MKE Ankaragücü maçını kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.Demir Grup Sivasspor maçıyla 5 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdıklarını hatırlatan Sağlam, "Bu maçı da kazanarak, yavaş yavaş yukarılara çıkmanın hesaplarını yaptık. Kalemize gelen ilk topun gol olması ve sonrasında defans hatasından gelen ikinci golün ardından istediklerimizi yapamadık." ifadelerini kullandı.İkinci yarıya çıkarken skoru çevirmeleri gerektiğini konuştuklarını anlatan Sağlam, şunları kaydetti:"Bunu yapmak için de oyuna hakim olmak lazım. Rakibin yaptığı en iyi işlerden bir tanesi kontratak. Oynamaya çalıştık. Skoru 2-1'e getirdik fakat biraz taşıyabilseydik, farklı hamleler yapmayı düşünüyorduk. 3-1, sonrasında da kırmızı kart eklenince oyun orada koptu. İçerde bir çok sıkıntıyı beraber yaşıyoruz. Farklı hamleler yapmamız gerekiyor. Kayserispor'un menfaati için sabretmek zorundayız. Kayserispor taraftarları merak etmesin. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Belki sezon sonuna kadar da devam edecek. Daha fazla şeyler söylememem gerekiyor. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum."Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ligin 12. haftasında Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatarak, takım olarak bir an önce ayağa kalkmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.