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İsmail Kartal'a yenilen gönderiliyor!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yeniden yer alan Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, 10. hafta geride kalırken ilginç bir durum ortaya çıktı.

İsmail Kartal'a yenilen gönderiliyor!
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30 Ekim 2018 09:28
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçın ardından Phillip Cocu'nun görevine son verildi ve ilginç bir detay ortaya çıktı.

Ankaragücü'nün hocası İsmail Kartal'ın 10 haftada çarpıcı bir istatistiği ortaya çıktı. Öyle ki Ankaragücü'nün yendiği 3 teknik adamın görevine son verildi.

İlk olarak 5. haftada Akhisarspor'u sahasında 1-0 yendikten sonra Susic'in gönderilmesine neden olan İsmail Kartal, ardından Erzurumspor'u da deplasmanda 0-1 yendi ve bu kez de Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı.

Başkent ekibi Ankaragücü'nün teknik patronu İsmail Kartal'ın son kurbanı ise Cocu oldu.

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