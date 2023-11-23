İsmail Kartal, Zajc'a sahip çıktı: ''Kulak asma!''

Eleştiri oklarının hedefinde olan Miha Zajc'a teknik direktör İsmail Kartal kol kanat gerdi. Tecrübeli çalıştırıcı, bugün Zajc ile görüşme gerçekleştirecek.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal, Zajc'a sahip çıktı: ''Kulak asma!''
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23 Kasım 2023 11:51
Fenerbahçe ile sözleşmesini Ağustos ayında uzatan ve sezon başı kampı görmeden takıma katılan Miha Zajc, şu ana kadar sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

İSMAİL KARTAL SAHİP ÇIKTI

Fred'in yokluğunda görev alan ve yaptığı hatalarla sosyal medyada Sarı-Lacivertli futbolseverlerin gazabına uğrayan Sloven oyuncuya teknik direktör İsmail Kartal sahip çıktı.

Tecrübeli çalıştırıcının bugün öğrencisiyle özel bir görüşme yapacağı ve eleştirilere kulak asmamasını söyleyeceği belirtildi. Morali bozulan Zajc'ı motive edip takıma kazandırmak isteyen İsmail Kartal'ın bu toplantıyı bugün idman öncesinde gerçekleştireceği öğrenildi. Fenerbahçeli taraftarlar Zajc'ın devre arasında takımdan gönderilmesini ve yerine transfer yapılmasını istiyor.

SEZON PERFORMANSI 

Fenerbahçe'de bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Sloven oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı. 



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