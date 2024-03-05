İsmail Kartal yeniden küllerinden doğdu

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor galibiyeti takım içindeki birçok şeyi de değiştirdi. Bunlardan biri de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ilk dönemdeki rahat ve emin duruşunu geri kazanması oldu.
TERCİHLERİ ZAFERİ GETİRDİ
Son haftalarda beklenen futbolu ortaya koyamayan sarı-lacivertlilerde en çok eleştirilen isim İsmail Kartal'dı. Özellikle ilk 11 tercihleri ve maç içindeki hamleleriyle bekleneni veremeyen tecrübeli çalıştırıcı kulübüde tedirgin bir görüntü çiziyordu. Ancak Hatay maçındaki tercihleri zaferin habercisi oldu.
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu, sezon başından itibaren en çok istediği isim olan Krunic'i formsuzluğu nedeniyle kulübeye çekti. MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından takımla sürekli toplantılar yapan tecrübeli çalıştırıcı reaksiyon göstermeleri gerektiğinin sürekli altını çizdi.
Hatay maçı İsmail Kartal'ın taraftarla da bütünleşmesini sağladı. Sarı-lacivertli futbolseverlerin ilk eleştirdiği isim olan Kartal'ın zaferden sonra taraftar ile kucaklaşması da etkileyiciydi. Son galibiyet Fenerbahçe'ye üç puandan daha fazlasını kazandırırken, İsmail Kartal kritik haftalarda saha dışındaki kendinden emin görüntüsü ile takıma itici kuvvet olmaya çalışıyor.
TERCİHLERİ ZAFERİ GETİRDİ
Son haftalarda beklenen futbolu ortaya koyamayan sarı-lacivertlilerde en çok eleştirilen isim İsmail Kartal'dı. Özellikle ilk 11 tercihleri ve maç içindeki hamleleriyle bekleneni veremeyen tecrübeli çalıştırıcı kulübüde tedirgin bir görüntü çiziyordu. Ancak Hatay maçındaki tercihleri zaferin habercisi oldu.
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu, sezon başından itibaren en çok istediği isim olan Krunic'i formsuzluğu nedeniyle kulübeye çekti. MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından takımla sürekli toplantılar yapan tecrübeli çalıştırıcı reaksiyon göstermeleri gerektiğinin sürekli altını çizdi.
Hatay maçı İsmail Kartal'ın taraftarla da bütünleşmesini sağladı. Sarı-lacivertli futbolseverlerin ilk eleştirdiği isim olan Kartal'ın zaferden sonra taraftar ile kucaklaşması da etkileyiciydi. Son galibiyet Fenerbahçe'ye üç puandan daha fazlasını kazandırırken, İsmail Kartal kritik haftalarda saha dışındaki kendinden emin görüntüsü ile takıma itici kuvvet olmaya çalışıyor.