İsmail Kartal, Vitor Pereira'yı geçti

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 9 maçta yakaladığı 2 puan ortalamasıyla Vitor Pereira'nın 1,65'lik derecesini geçti.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal, Vitor Pereira'yı geçti
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15 Mart 2022 11:54
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, 9 maçta yakaladığı 2 puan ortalamasıyla Vitor Pereira'nın 1,65'lik derecesini geride bıraktı.

Tek yenilgisini Başakşehir'den alan Kartal "O maçta mağlubiyeti hak etmedik. Berabere kaldığımız üç karşılaşmada da üstün olan bizdik. Daha erken gelseydim her şey daha farklı olabilirdi" dedi.  

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