Fenerbahçe'de İsmail Kartal, 9 maçta yakaladığı 2 puan ortalamasıyla Vitor Pereira'nın 1,65'lik derecesini geride bıraktı.



Tek yenilgisini Başakşehir'den alan Kartal "O maçta mağlubiyeti hak etmedik. Berabere kaldığımız üç karşılaşmada da üstün olan bizdik. Daha erken gelseydim her şey daha farklı olabilirdi" dedi.



