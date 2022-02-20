İsmail Kartal, Vitor Pereira'yı geçecek

Son 5 lig maçında 8 puan toplayan İsmail Kartal, bugünkü karşılaşmayı kazanırsa, son 6 lig maçında 9 puan toplayan Vitor Pereira'yı performansını geride bırakacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal, Vitor Pereira'yı geçecek
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20 Şubat 2022 12:21
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan süreçte 9 lig maçında 9 puan alarak Beşiktaş derbisi sonrası görevden ayrılmıştı. Bu 9 puanın tamamı Portekizli hocanın son 6 lig maçında toplandı. Pereira'nın sonunu getiren süreç sonrası sarı-lacivertli ekipte göreve İsmail Kartal getirildi.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET

60 yaşındaki teknik adam, görevde bulunduğu 5 lig karşılaşmasında 8 puan topladı (2G- 2B-1M). Kartal eğer bugün oynanacak Hatayspor mücadelesini kazanırsa, 6. lig maçında 11 puan elde etmiş olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, böylece son altışar maçlar kıyaslandığında dahi selefi Pereira'nın performansını geride bırakmış olacak. 

 

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