İsmail Kartal: "Visca'yı ben de isterdim"

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı İsmail Kartal, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından rakiplerinin transferlerini yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Visca'yı ben de isterdim'
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06 Mart 2022 22:32
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor ile ilgili olarak açıklama yaptı.

"Trabzonspor tarihin en iyi takımı mı?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal "Abdullah Avcı'yı tebrik etmek lazım. Geldiği günden beri kendisinin ve Trabzonspor'un yükselişi var. Ancak şunu unutmayalım, en çok ve en pahalı transferleri yapan takım Trabzonspor." dedi.

Açıklamalarına devam eden İsmail Kartal "Biz transfer yapamadık. Bazı takımlar da yapamadı. Devre arasında bile oyuncu aldılar. Edin Visca'yı aldılar, Visca'yı kim istemez. Biz de transfer yapmak isterdik. Onlar geçen seneden planlamalarını yaptıkları için bunu iyi değerlendirdiler, avantaj sağladılar. Gelecek sene ne olur bilemem." diye konuştu.

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