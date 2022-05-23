İsmail Kartal veda etti: 'Birlikte başardık'

Fenerbahçe, sıkıntılı geçen sezonu son dönemdeki müthiş çıkışıyla 2. olarak tamamladı. Bunda en büyük pay sahibi, ligin ortasında takımı devralan İsmail Kartal oldu.



Tecrübeli teknik adam, sezonun son haftasında 5-0 kazanılan Yeni Malatya mücadelesinin ardından oyuncularına duygusal bir konuşma yaptı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Sizlerdeki değişim arzusunu, daha geldiğim ilk gün gördüm. Ben sadece dinamikleri harekete geçirdim. Bugüne kadar kazandığımız maçlarda sergilediğiniz duruş, dalga dalga yayıldı. Sarı-Lacivertli renklere gönül veren herkesi yeniden hareketlendirdi. Biz, hep birlikte büyük bir iş başardık. Bu nedenle hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



RAPORU TESLİM ETTİ



İsmail Kartal, "Bana göre gelecek sezon şampiyonluğa yürüyecek bir takımın temellerini attık. Benim sözleşmem artık sona erdi. Sizin gibi ben de bekleyip neler olacağını göreceğim" diye konuştu. Bu arada Kartal'ın, takımla ilgili hazırladığı detaylı raporu yönetime teslim ettiği öğrenildi.







