İsmail Kartal: 'Üniversitelerde ders olur'

Spor Toto 1. Lig'de Manisaspor engelini geçerek Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nde İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu."Maddi, manevi bir sürü sıkıntı yaşadık ama inancımızdan geri durmadık. Sonuna kadar başaracağımıza inanıyorduk. Bize inanan harika Ankaragücü taraftarına, camiasına Süper Lig'e çıkışımız hayırlı olsun. Ankaragücü'nün buu şampiyonluğunun irdelenmesi gerekiyor. Belki de üniversitelerde anlatılacak hikayelerle dolu bir şampiyonluk bu. Hayırlı olsun"MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal Manisa'ya kazanmak için geldiklerini belirtti.Kartal, hedeflerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bugünkü galibiyetimizle, rakiplerimizin de kaybetmesiyle Süper Lig'e çıkacağımızı biliyorduk. Bu bilinçle hazırlandık ve bu motivasyonla buraya geldik. 3 golle 3 puanı aldık, rakiplerimiz de puan kaybetti." diye konuştu.Sezon başından beri Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirten Kartal, şöyle devam etti:"Çok şükür bugün beklenen oldu. Biz sezon başından bugüne kadar çok sayıda sıkıntı yaşadık ama hiçbir zaman bu sıkıntılar bizim hedeflerimizin, inancımızın önüne geçmedi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Arada kırılmalar da oldu ama taraftarlarımız her zaman bize destek verdi. Bu desteklerine layık olmak için bizler de çok çalıştık. Bugün Süper Lig'e çıktık. Bu takımın Süper Lig'deki konumu Türk futboluna, Ankaragücü camiasına ve muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan olsun."Bu arada, teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısı sırasında Ankaragüçlü futbolcular ellerinde su şişeleriyle bir anda toplantı odasına girdi. Basın toplantısına baskın düzenleyen futbolcular, teknik direktör Kartal'ın başına su dökerek kutlama yaptı. Kartal, yaşadığı bir anlık şaşkınlık sonrası futbolcuların sevincine ortak oldu.