İsmail Kartal: 'Üç puan hedefliyorduk'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Denizlispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Oyunun genelinde dört net pozisyon bulduklarını aktaran Kartal, şöyle konuştu:



"İkili mücadelelerin 89 tanesinden 49'unu biz kazandık. Sıcak havaya rağmen 65-70'inci dakikalardan sonra yaptığımız değişiklikler ve hamlelerle oyuna hakim olduk. Son dakikada yüzde yüz bir gol pozisyonumuz daha vardı, onu da değerlendiremedik. Sonuç olarak burada 3 puan almayı hedefliyorduk ama en kötü 1 puanla ayrılmayı düşünüyorduk. Bu iyi mücadele ve taktiksel disiplinle verilen görevleri yerine getirdikleri için futbolcularımı tebrik ediyorum. Her geçen gün gelişmekteyiz. 3 haftalık bir periyotta oyuncularımın gelişimini görmek beni çok mutlu ediyor. 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz?' diye ekibimle çalışıyoruz. Oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum. Sonuçta bugün aldığımız 1 puan için çok mutluyum."



