İsmail Kartal: 'Trabzon'u yenmek için her şeyi yapacağız'

Fenerbahçe bir günlük iznin ardından Trabzonspor ile oynayacağı dev derbinin hazırlıklarına başladı.



Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan ve ikinciliği kendisine hedef belirleyen sarı- lacivertlilerde parola; kazanıp, seriyi devam ettirmek....



Kanarya aynı zamanda bordo-mavililerden ilk yarıdaki yenilginin rövanşını da almak istiyor. Deplasmandaki maçta Rossi'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, Kim'in tartışmalı kırmızı kartı sonrası sahada on kişi kalmış ve 3-1 mağlup olmuştu. O maçtan sonra da bir daha toparlanamamıştı.



"FENERBAHÇE GİBİ OYNAYACAĞIZ"



Teknik direktör İsmail Kartal idmandan önce oyuncularla bir sohbet toplantısı yaptı. Deneyimli hoca, Kasımpaşa maçındaki mücadeleden dolayı futbolcularına teşekkür ederken artık Trabzonspor'a konsantre olmalarını istedi.



Taraftarların şu an bir kampanya başlattığını hatırlatan Kartal'ın, "Saracoğlu Yanındayız kampanyası nedeniyle herkes maça gelip takımın yanında olacak. Çıkıp Fenerbahçe gibi oynayacağız. Önemli bir karşılaşma. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. 3 puan için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandığı bildirildi.





