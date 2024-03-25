İsmail Kartal: 'Trabzon'u unutmalıyız'

Fenerbahçe'de Trabzon deplasmanında yaşanan olaylar hala gündemden düşmezken, başta teknik heyetin ardından da yönetimin söz konusu sorunlardan oyuncuların etkilenmemesi için elinden geleni yaptığı öğrenildi.
Önce saha içinde yaşanan olaylar, ardından da 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bir anda konsantrasyonun saha dışına kaymasını sağladı.
"SİZ SAHAYA ODAKLANIN"
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çeyrek finalde çok önemli iki maça çıkacak olan futbolcuların yaşanan olaylardan ve 2 Nisan'daki toplantıdan etkilenmemesi için önce teknik heyet, ardından da yönetim her şeyi yapıyor. Yönetim oyunculara 'Siz sahaya odaklanın. Başka bir şey düşünmeyin' mesajını verirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın da öğrencileriyle gerçekleştirdiği toplantılarda bunun üzerinde durduğu bildirildi.
"TRABZON DEPLASMANINI UNUTMALIYIZ"
Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Trabzon deplasmanında yaşadıklarımızı unutmalıyız. 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ise yönetimsel bir durum. Biz sezon başından beri ne yapıyorsak aynı şekilde devam etmeliyiz. İlk günden itibaren sahadan kopmadık ve bugünlere geldik. Kritik maçlarda oyun planımıza konsantre olmanızı ve elinizden gelenin en iyisini yapmanızı istiyorum. Her şeye oynadığımız futbolla, aldığımız başarılı sonuçlarla cevap verelim."
Önce saha içinde yaşanan olaylar, ardından da 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bir anda konsantrasyonun saha dışına kaymasını sağladı.
"SİZ SAHAYA ODAKLANIN"
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çeyrek finalde çok önemli iki maça çıkacak olan futbolcuların yaşanan olaylardan ve 2 Nisan'daki toplantıdan etkilenmemesi için önce teknik heyet, ardından da yönetim her şeyi yapıyor. Yönetim oyunculara 'Siz sahaya odaklanın. Başka bir şey düşünmeyin' mesajını verirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın da öğrencileriyle gerçekleştirdiği toplantılarda bunun üzerinde durduğu bildirildi.
"TRABZON DEPLASMANINI UNUTMALIYIZ"
Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Trabzon deplasmanında yaşadıklarımızı unutmalıyız. 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ise yönetimsel bir durum. Biz sezon başından beri ne yapıyorsak aynı şekilde devam etmeliyiz. İlk günden itibaren sahadan kopmadık ve bugünlere geldik. Kritik maçlarda oyun planımıza konsantre olmanızı ve elinizden gelenin en iyisini yapmanızı istiyorum. Her şeye oynadığımız futbolla, aldığımız başarılı sonuçlarla cevap verelim."