İsmail Kartal: "Tete bizim listemizde yoktu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Tete transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Tete bizim listemizde yoktu'
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09 Ağustos 2023 16:37
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İsmail Kartal, transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TETE LİSTEMİZDE YOKTU"

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Tete hakkında konuşan İsmail Kartal, "Tete transfer gündemimizde baştan beri yok. Bunu herkes böyle bilsin. Listemizde yoktu. Bize de teklif edildi. Sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimin açıkladığı şartlar nedeniyle gündeme almadık. Ayrıca bonservis olayı var, kapalı kutu. Ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Tete'den daha üstün, daha farklı oyuncularla ilgileniyoruz." dedi.



AYRILACAK İSİMLER 

Daha sonra takımdan ayrılacak oyuncular hakkında da açıklamalarda bulunan Kartal, "Willian Arao, Gustavo Henrique ve belki 1-2 oyuncu ile yollarımız ayrılabilir. Gelecek isimlere bağlı." ifadelerini kullandı.
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